◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月13日神宮）阪神・高橋遥人が初回に失点を喫した。先頭・丸山和に右前打を許し、迎えた1死二塁の場面で増田にツーシームを捉えられ、中前適時打とされた。高橋は試合前まで3試合連続完封勝利を挙げていたが、この日は初回から失点する結果となった。高橋の失点は4月5日の広島戦（マツダ）で初回に1点とられて以来で、今シーズン2失点目。連続イニング無失点は32イニングでスト