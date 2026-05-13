6人組人気女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」のミカさんが自身のインスタグラムを更新。「21歳の抱負叶えてきました！」と綴り、ピンクのジャージ姿で微笑んだ運転免許の写真を公開しました。 【写真を見る】【リトグリ・ミカ】運転免許証を披露「超芸能人！！」「写真かわいすぎじゃない？？」「免許証でこのビジュの良さ…！！！！」ファンからは「めっちゃ笑ってるや〜ん」「免許証の写真って笑っていんでしたっ