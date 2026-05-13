霧島（上）がはたき込みで一山本を下す＝両国国技館大相撲夏場所4日目（13日・両国国技館）2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本をはたき込んで4連勝とした。大関琴桜は義ノ富士を押し出し、2勝目で星を五分に戻した。新関脇はともに3敗目を喫した。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は藤ノ川の突き落としに屈した。小結若隆景は大栄翔を押し出し、無敗の4勝目を挙げた。小結高安は右脚の負傷のため休場した。全勝