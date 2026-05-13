囲碁の第81期本因坊戦5番勝負の第1局は13日、滋賀県東近江市で打たれ、挑戦者の福岡航太朗七段（20）が234手で一力遼本因坊（28）＝名人・王座・天元との四冠＝に白番中押し勝ちし、先勝した。福岡七段は初の七大タイトル獲得を目指し、一力本因坊は4連覇が懸かる。第2局は20日に大阪府守口市で行われる。