サッカー元日本代表MF中田英寿氏（49）が執行役員を務める大手PR会社サニーサイドアップグループは13日、スマートフォンゲームなどを手がけるアカツキとの経営統合に合意したと発表した。同社によるTOB（株式公開買い付け）の実施、成立を前提としており、TOB成立後、経営統合の母体となるアカツキは「株式会社サニーズホールディングス（仮称）」へ社名を変更する予定。「株式会社サニーズホールディングス（仮称）」の代表取締役