◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）ＤｅＮＡが初回から打者一巡の猛攻で中日先発のドラフト１位右腕・中西を攻め立てた。１番・蝦名が左前打、２番・度会が中前打でいきなり無死一、三塁とすると、上半身のコンディション不良から復帰２戦目の３番・筒香がフォークを捉えて先制の中前適時打。復帰後初打点で本拠地は熱狂に包まれた。１死後、５番・勝又が左中間へ２点二塁打。林の内野ゴロの間にさらに１