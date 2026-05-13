テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサーが１３日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムに「ワイド！スクランブルきょうの衣装明日もよろしくお願いします！」とつづり、番組の衣装を公開。下は白のパンツスタイルに、水色のブラウスを着用。夏らしい爽やかな色合いのファッションを披露した。この投稿には「爽やかでとても美しいですめちゃくちゃ素敵です」「パンツスタイルも似合って素敵で