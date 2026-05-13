大阪府の吉村洋文知事が１３日、大阪府庁で定例会見を行った。日本維新の会代表として、１７日に行われる大阪市議会議員西区選挙区補欠選挙について「今選挙中で、候補者も戦っている最中ですから、大阪維新の会としては勝利を目指して全力で取り組むということに尽きます」と述べた。都構想も争点になっていることから「一生懸命全力を尽くして、西区の皆さんの審判を仰ぐということに尽きると思います」と語気を強めた。今