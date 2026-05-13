ジャルパックは、アドベンチャートラベル商品「心を動かす旅」にて、登山ガイド同行で富士山登頂を目指すツアー「心を動かす旅登山ガイドとのぼる富士登山」を販売している。同ツアーは、専門の登山ガイドとともに日本最高峰・富士山の登頂を目指すアドベンチャープログラム。事前の商品説明会やサポート体制を整えており、初心者でも安心して参加できるという。設定日は、フライト利用ありの東京前泊3日間コースが2026年7月11日