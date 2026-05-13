アメリカなどのイラン攻撃から約2か月半が経過しています。この長期化によって、自動車関連業界はどんな影響を受けているのでしょうか。 【写真を見る】イラン情勢長期化 ｢オイルがない｣自動車整備ピンチ… オイル交換の新規受付ストップ 原油調達どうなる？ 専門家｢前の状況に戻るのは困難｣ 愛知県北名古屋市の「大島自動車」。創業約60年。これまで整備を中心に行ってきましたが、日に日に中東情勢の影響が強まっています。