◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１３日・神宮）阪神・高橋遥人投手が初回に失点し、連続イニング無失点が３２でストップした。試合は悪天候で１５分遅れのプレーボール。雨が降り続く中、先頭・丸山和に右前安打を浴びると、暴投で二塁に進まれた。サンタナは空振り三振に仕留めたが、続く増田に中前への適時打を浴びて先制された。これが４月５日の広島戦（マツダ）の初回以来の失点となった。高橋はこの日まで３試