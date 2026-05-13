大相撲夏場所４日目（１３日、東京・両国国技館）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）を力強く押し出して快勝。連敗発進から連勝して星を五分に戻した。取組後の支度部屋では「良かったんじゃないですか。集中していっただけ。しっかりここから集中してやっていく」と気持ちを引き締めた。審判長の浅香山親方（元大関魁皇）は「当たってから落ち着いて下からあてがって前に攻めた。体を生かして前