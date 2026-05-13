フィギュアスケート元日本代表・坂本香織氏が13日、自身の地元・神戸にて引退会見を行い、その場で結婚を発表した。お相手は一般人だという。坂本花織氏引退会見では、21年間指導を受けたコーチである中野園子氏に感謝の気持ちを述べ「私も同じくらいの年月、それ以上をかけてたくさん世界に羽ばたく選手を育てていけるようにこれからも頑張っていこうと思います」と自身の未来への希望を語った。その後、「この場を借りてもう一つ