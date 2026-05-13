◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）中日・中西聖輝中日のドラフト１位・中西聖輝投手が初回からＤｅＮＡ打線に捕まった。先頭から３連打。無死一、三塁で筒香に先制の中前打を許すと、１死一、二塁から勝又に左中間への２点二塁打を浴びた。さらに２点を献上。５安打で５点を失った。過去３度の登板の最多は４失点だったが、１イニングで自己ワーストを更新してしまった。前回の登板は４日の阪神戦（バン