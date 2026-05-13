新潟県の北越高校の男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスが、福島県の磐越道でガードレールに衝突し、高校3年生の生徒一人が亡くなった事故。運転していた若山哲夫容疑者（68）が過失運転致死傷の疑いで逮捕されているが、学校側と新潟県のバス運行会社「蒲原鉄道」の主張が平行線をたどっている。「蒲原鉄道はこれまでの会見で、事故が起きた送迎について、学校側から“貸し切りバスではなく低コストのレンタカーをお願