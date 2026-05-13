【モデルプレス＝2026/05/13】6人組ボーカルグループ・Little Glee Monsterのミカが5月12日、自身のInstagramを更新。運転免許証を公開し、話題となっている。【写真】21歳有名歌手「無加工と思えない」運転免許証◆ミカ、免許証写真公開ミカは「21歳の抱負叶えてきました！」とつづり、写真を投稿。ジャージ姿で口角を上げている運転免許証の写真を公開した。◆ミカの投稿に反響この投稿にファンからは「無加工と思えない」「美し