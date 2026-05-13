海外投資家が日本再評価で投資 日経平均株価は私が予想した通り、4月下旬に新高値を付け、いよいよ日経平均6万円時代に入ってきています。今後も日米の株価は上がると見ていますが、特に日本の株価が上がると見ている理由の1つは海外からのマネーの流入です。 それを表しているのが2026年4月28日の日本経済新聞に掲載された「日経平均6万円、日本株に海外マネー定着」という記事です。ウォーレン・