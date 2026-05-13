市長を表敬訪問した創志学園ダンス部 岡山市役所(岡山･北区) 2026年3月にアメリカで開かれた国際大会で活躍した創志学園高校のダンス部が13日、岡山市の大森雅夫市長を表敬訪問しました。 大会で踊ったダンスをショートバージョンにアレンジして披露し、大森市長も驚きの表情です。 創志学園のダンス部は5つの部門で上位入賞し、HIPHOPの女子チームは総合優勝を果たしました。 （創志学園高