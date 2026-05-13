福岡市のデパートで「全国うまいもの大会」が始まりました。物価高が続く今、キーワードは「手軽に楽しめるグルメ」です。 こだわりの製法でサクッと揚げた大阪名物の「串カツ」。長野県のふるさとの味、ほかほかの「おやき」。福岡市の大丸福岡天神店で13日に始まったのは「全国うまいもの大会」です。28都道府県から47店舗が集結しました。43回目となる今回のキーワードは「手軽に楽しめるグ