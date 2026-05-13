リンクをコピーする

東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 26388.44（+40.53+0.15%） 中国上海総合指数 4242.57（+28.08+0.67%） 台湾加権指数 41374.50（-523.82-1.25%） 韓国総合株価指数 7844.01（+200.86+2.63%） 豪ＡＳＸ２００指数 8630.39（-40.29-0.46%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74952.75（+393.51+0.53%） １３日のアジア株は総じて上昇。上海株は反発。半導体関連株などハイテク株の上昇