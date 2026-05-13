ユーロ圏１０年債利回り格差仏６４、伊７６ｂｐ前日並み水準に落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%） ドイツ3.093 フランス3.728（+64） イタリア3.849（+76） スペイン3.522（+43） オランダ3.212（+12） ギリシャ3.805（+71） ポルトガル3.464（+37） ベルギー3.652（+56） オーストリア3.356（+26