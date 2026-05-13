ドル買い継続、ドル円一時１５７．８８レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが継続している。ユーロドルの下げが主導しており、足元では1.1700割れから安値を1.1696付近に広げている。ポンドドルは1.3511付近に安値を更新。ドル円もじり高となっており、高値を157.88付近に更新している。NY原油先物は100ドル台まで下げたあと、足元では102ドル近くまで再び上昇している。根強い中東リスクが原油高や有事のド