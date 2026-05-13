１０日、海南科技館の公益科学教室で「港湾スマート輸送車」を組み立てる子どもたち。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口5月13日】中国海南省の海南科技館は10日、公益科学教室を開催した。革新的思考力や学際的な問題解決能力の育成を目指し、プログラミング、ロボット、宇宙、物理、化学、生物など幅広い分野で楽しみながら学習できる機会を提供した。同館は建設が進む海南自由貿易港の科学普及拠点となっている。１０