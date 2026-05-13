厚生労働相の諮問機関、中央社会保険医療協議会（中医協）は13日、事故などで脳を損傷した患者向けの再生医療等製品「アクーゴ」を公的医療保険の適用対象とすることを了承した。価格は患者1人当たり7271万円で、20日から保険適用される予定。アクーゴは細胞を移植して運動まひの改善を促す効果が期待され、2024年7月に製造販売を承認された。ただ、品質に関する課題が解消されなかったため、追加データを集めるまで出荷できな