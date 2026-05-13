news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「被害女性ロケバス戻りを“遠慮”元ジャンポケ斉藤被告の裁判」についてお伝えします。◇お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）。2024年7月、ロケバスの車内で、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われています。2か月前の初公判では…斉藤慎二被告（43）「私の行為に同意してくれていると思っていました」無罪を主張してい