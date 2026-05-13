佐賀・鳥栖市の住宅で高級ブランド品約250点、被害総額1億7000万円相当が盗まれる事件が発生した。「クロムハーツ」を中心に狙った計画的犯行とみられ、警察が捜査している。被害総額1億7000万円相当侵入された部屋は、ぐちゃぐちゃに荒らされていた。被害男性：ここに置いていた服や靴（が盗まれた）。ベッドに置いていたものとかがやられた。5月4日、佐賀・鳥栖（とす）市にある住宅で、高級ブランドの衣類や腕時計など250点以上