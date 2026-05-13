大雨シーズンを前に、東京都は国や自治体と合同で「洪水対応訓練」を実施し、情報伝達の手順を確認しました。東京都職員「立会川、氾濫発生水位超過」13日、東京都庁で行われた訓練では洪水が発生したことを想定し、国や市区町村と連携し氾濫情報などの受信や発表、自治体への連絡など一連の流れを確認しました。訓練で、立会川の氾濫発生情報が入ると職員は速やかに情報文を作成し、関係機関に伝達しました。東京都職員「立会川優