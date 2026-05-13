5月8日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』には、首の手術を終えたマツコ・デラックスが2カ月ぶりに出演。術後の痛みを和らげた“秘薬”について語る場面があった。【映像】マツコ、首の手術で“フェンタニル”の威力に感動「手術後、無痛よ。怖い」食事も美味しく、「全然苦痛じゃなかった」と入院生活を振り返ったマツコ。体調を心配する有吉弘行が「どう？痛くはないんですか？」と尋ねると、「痛くない。けど、フェンタニル