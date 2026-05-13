北海道から沖縄まで、全国各地の選りすぐりの「うまいもの」を集めた物産展が岡山市北区の天満屋岡山店で始まりました。 【写真を見る】全国29の都道府県から集められたご当地グルメ約1000種類を集めた「初夏の全国うまいもの大会」始まる【岡山】 青森県産のリンゴをまるごと2.5個も使ったアップルパイに、 揚げたてのエビ天を包んだ名古屋名物の天むすなど、天満屋岡山店で始まった「初夏の全国うまいもの大会」では、 会期