広島市の松井市長は、来春の市長選挙について、6月市議会で態度を表明する考えを示しました。現在4期目の広島市の松井市長は、2027年4月に任期満了を迎えます。13日の定例会見で松井市長は、次の選挙への出馬について、6月市議会で態度を表明する考えを示しました。■広島市松井 一実 市長「6月議会が開かれたその議会のやりとりとかね、そういったことの中で話を出していくことが、手順としていいのではないかなと思ってい