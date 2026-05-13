日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 12564( 12043) 9月限10(10) TOPIX先物 6月限 15609( 14997) 9月限28(28) 日経225ミニ 6月限153490(15349