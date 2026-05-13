大阪6月限 日経225先物63310+650（+1.03％） TOPIX先物3915.5+46.5（+1.20％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比650円高の6万3310円で取引を終了。寄り付きは6万2410円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2500円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。6万2270円まで売られた後は、6万2500円～6万2600円辺りで保ち合いを継続。前場中盤にレンジを上抜きプラス圏を