日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万4250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 10(10) 楽天証券 8( 6) SBI証券 3( 3) ソシエテジェネラル証券 1( 1)