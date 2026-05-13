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日経平均株価 始値62398.02 高値63347.91 安値62318.87 大引け63272.11(前日比 +529.54 、 +0.84％ ) 売買高28億187万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆4909億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続伸、朝安後に切り返し史上最高値更新 ２．前日の米半導体株安受け半導体製造装置関連が売られ