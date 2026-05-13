５月１３日に発表された北海道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、１１日の時点で１リットルあたり１７１．５円となりました。ゴールデンウイーク前と比べて１．１円下がりましたが、高止まりの状態が続いています。石油情報センターによりますと、原油価格が上がってきているため、１４日から政府の補助金がさらに増額されるということです。こうした措置もあって、来週も道内のガソリン価格は小幅