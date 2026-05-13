“にらめっこ”が絵本になった、新感覚読み聞かせ絵本『あっぷっぷーちゃん』（ポプラ社）が、13日に発売された。【画像】にらめっこが絵本化…「あっぷっぷー！」「赤ちゃんあるある」で人気のおおのたろう氏が描く最新作。ニラメッコ星からやってきたぷーちゃんは、ページをめくるたびに表情が変わり、読み手と子どもが一緒に「あっぷっぷー！」と遊べる構成となっている。 読んだあとも「ぷぷぷ！」と笑顔が続く仕掛けが満