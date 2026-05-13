自民党内から異論が相次ぎ、再三の修正を重ねてきた法務省。なぜこのような形に修正することになったのか、その背景について、自民党本部からお伝えします。反発した多くの議員はこれまでも「審理の長期化につながる」として、抗告を禁止するよう強く求めてきた経緯があります。しかし、法務省が最初に示した案では、これまでと変わらず抗告が維持されていたことから、政府内でも「自民党の了承を得られないのではないか」と不安視