警察官を名乗り、大分県宇佐市の20代男性から現金118万円をだまし取ったとして、中国籍の男が13日に逮捕されました。 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の中国籍の男（44）です。 警察によりますと、男は去年7月、大分県警や徳島県警の警察官になりすまして宇佐市の20代男性に電話をかけ、「詐欺グループの押収品からあなたのキャッシュカードが見つかった」「潔白を証明するためには口座に入金する必