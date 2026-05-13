Mrs. GREEN APPLE初の冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』（TBS系）より、4月20日に放送された「クスシキ」のライブ・パフォーマンス映像が13日、オフィシャルYouTubeにて特別公開された。公開は6月10日午後5時59分までの期間限定となる。【動画】妖艶なパフォーマンス！『テレビ×ミセス』で披露した「クスシキ」映像妖艶さが際立つ圧巻のパフォーマンスを披露した。同曲はTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールオープ