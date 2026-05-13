木曜日も広い範囲で晴れますが、午後は西日本から東北にかけて、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。天気の急変に注意が必要です。また関東から西の地域は25℃以上の夏日が続く所が多いでしょう。暑さにもお気をつけください。【CGで見る】週末から暑さレベルアップ全国の週間天気予報引き続きにわか雨や雷雨に注意水曜日は上空の寒気や湿った空気の影響で西日本から東北にかけて、局地的に激しい雷雨になっている所があります