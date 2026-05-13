◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年5月13日横浜）中日の中西聖輝投手（22）が、先発した13日のDeNA戦で立ち上がりに炎上した。初回、先頭の蝦名から度会、筒香と3連打で1点を失うと、1死後に勝又に左翼への2点適時二塁打を献上。その後、林の三ゴロの間に1点を失い、8番・松尾にも中前適時打を許すなど、この回5失点の立ち上がりとなった。松尾の打席では暴投でピンチを広げるなど、らしくないミスもあった。DeNA先発の島