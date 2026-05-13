住宅の周りを歩き回るクマ。出没したのは東京都の八王子市です。すぐそばには小学校や住宅街もあります。地元のハンターからも「何かの間違いかと思った」と驚きの声があがっています。■イノシシ用の箱ワナとカメラ設置…映っていたのはクマ暗闇に映る黒い影。ゆっくりと茂みの奥に歩いていったのはツキノワグマです。別のカメラでは建物がある方へ向かう様子も。クマの姿を捉えたのは、ゴールデンウイーク中の先月29日の夜でした