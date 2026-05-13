アメリカと中国の首脳会談がいよいよあす行われます。トランプ大統領は今夜、中国に到着する予定で、北京市内は厳戒態勢が敷かれています。日本時間きょう未明、ワシントン郊外の空軍基地を出発したトランプ大統領。出発直前には習主席との首脳会談に向け、期待感をあらわにしました。アメリカトランプ大統領「習主席と話をした。我々はともに会談を楽しみにしている。素晴らしいものになるだろう」トランプ氏はイラン情勢につい