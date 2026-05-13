アニメ映画『トイ・ストーリー5』より、ウッディとバズ、ジェシーたちの前に突如現れた、最先端タブレットのリリーパッドやトイレトレーニング用のハイテクおもちゃのスマーティー・パンツら、新たな四つのおもちゃたちの姿を映した場面写真8枚が解禁された。【写真】トイレトレーニング用おもちゃ“スマーティー・パンツ”の場面写真本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描い