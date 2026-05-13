7月3日〜8月23日に東京・新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎『もののけ姫』より、メインキャストのアシタカ役・市川團子、サン役・中村壱太郎、エボシ御前役・中村時蔵のふん装写真と15秒のスポット映像が解禁された。【動画】役にふんしたキャストが登場するスポット映像原作は、宮崎駿監督が原作・脚本・監督を手掛けたスタジオジブリの同名アニメ映画。アシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森にすむ神々、それぞれの