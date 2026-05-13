モデル・女優の山田優が、13日までに自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを披露し、ファンから称賛の声を集めた。【写真】4児の母・山田優41歳、抜群スタイルにネット衝撃ミニスカ姿も（3枚）2012年に俳優の小栗旬と結婚し、2014年に第1子、2017年に第2子、2020年に第3子、2022年に第4子を出産している山田。今回の投稿では、「夏に活躍してくれそうなTevaの『HurricaneXLT3』！定番の『Hurricane』シリーズがアッ