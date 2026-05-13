「ホロライブ」所属のVTuber・猫又おかゆさんが、13日までに自身のチャンネルで人気ゲーム『ワンワンバトル』を実況。“素の声”を公開して反響が集まっている。【動画】ファンが魅了されたおかゆさんの“素の声”（13：34ごろ）本作は、プレイヤーが犬になりきってマイクに向けて「ワン！ワン！」と全力で吠え合う対戦ゲーム。ホロメンの間でも人気のゲームで、さくらみこさんや大神ミオさんたちもプレイしている。STAGE5「