ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第3話が12日、配信。スタジオトークでは、森香澄が「結婚したら幸せになれそうだと思う芸能人」を実名告白する場面があった。【写真】森香澄が“結婚したら幸せになれそう”と思ったイケメン俳優本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限