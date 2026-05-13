女優の杉本有美が13日、自身のInstagramを更新し、再婚し、第1子を妊娠中であることを発表した。【写真】2025年にパパ＆ママになった有名人大谷翔平夫妻に、40歳で双子出産ママも杉本は1989年4月1日生まれの37歳。10代よりモデルとして活動するかたわら、グラビア活動や女優業にも進出。2008年には、「スーパー戦隊シリーズ」『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日）において、ゴーオンシルバー／須塔美羽役を演じ、共演者