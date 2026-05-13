オリジナル版から20年の時を経て公開された『プラダを着た悪魔２』。早くも世界興行収入3億ドル突破と、オリジナル映画を越える大ヒットが伝えられるが、前作から続投したメリル・ストリープとアン・ハサウェイ、そしてエミリー・ブラントも、大ヒットの恩恵を大いにあずかっているようだ。3人の驚きの出演料が明らかになった。【写真】美脚がすらりアン・ハサウェイのミニワンピ＆厚底ルックVarietyによると、アンとメリル